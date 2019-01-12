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غدًا.. انعقاد المجلس الأعلى للصحة

11:12 م السبت 12 يناير 2019
غدًا.. انعقاد المجلس الأعلى للصحة

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، انعقاد المجلس الأعلى للصحة، غدًا الأحد، حيث من المقرر أن تعلن خلاله الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اعتبار ٢٠١٩ عامًا لمقدمي الرعاية الصحية.

ومن المقرر حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وثلاثة من وزراء الصحة السابقين وهم الدكتور عادل العدوي والدكتور أشرف حاتم، والدكتور محمد عوض تاج الدين.

كما يحضر المجلس نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، ونقيب أطباء الأسنان الدكتور ياسر الجندي، وممثلين عن القطاع الطبي بالقوات المسلحة، والشرطة، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وعدد من الأطباء.

وزارة الصحة خالد عبد الغفار هالة زايد عادل العدوي

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