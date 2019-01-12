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    أول رد رسمي بشأن فقدان أحذية وملابس "فيتا كلوب" بمطار برج العرب

    09:11 م السبت 12 يناير 2019
    أول رد رسمي بشأن فقدان أحذية وملابس "فيتا كلوب" بمطار برج العرب

    مطار برج العرب الدولي

    كتب - طه عبيد:

    نفى الطيار طارق فوزي، رئيس الشركة المصرية للمطارات، ما تردد بشأن فقدان فريق "فيتا كلوب" الكونغولي، أحذيته وملابسه فور وصوله لمطار برج العرب.

    وقال "فوزي" في بيان اليوم السبت: "لم يتم استقبال الفريق في مطار برج العرب خلال زيارته للبلاد لمواجهة فريق الأهلي".

    ويلعب الأهلي ضد فيتا كلوب اليوم السبت في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا بملعب برج العرب في الأسكندرية.

    مطار برج العرب طارق فوزي فيتا كلوب

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