"حماة الوطن" يشيد بالضربات الاستباقية للداخلية ضد الإرهابيين

كتب- محمد نصار:

أشاد حزب حماة الوطن، بالضربات الاستباقية لوزارة الداخلية في إحباط المخططات الإرهابية التي قامت بها أجهزة الأمن ضد الإرهابيين، وقتل 6 إرهابيين بطريق (أسيوط - سوهاج) بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.

وأكد اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس الحزب، أن الشرطة المصرية تعمل خلال الفترة الحالية على توجيه ضربات استباقية للجماعات الإرهابية والإجرامية، للتأكيد للشعب المصري والعالم على كوننا دولة آمنة وتبني وتسير إلى الأمام، مع تأدية الأجهزة الأمنية العمل المطلوب منها.

وقال مساعد رئيس الحزب، في بيان اليوم، إن العملية الشاملة التي يقودها الجيش المصري ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية أجبرتهم على التراجع الكبير في نشاطاتهم وبالتالي في عدد عملياتها الإرهابية.​

وأوضح الغباشي، أن عام 2018 شهد قيام وزارة الداخلية بتنفيذ سلسلة من العمليات الأمنية الناجحة، قام خلالها رجال الشرطة بعمليات استباقية أجهضت مخططات الإرهابيين في مهدها استنادًا إلى كفاءة عالية في التتبع والملاحقة وجمع المعلومات وتضاعفت جهود مكافحة الإرهاب في مصر، وحققت نتائج كبيرة ومؤثرة قصمت ظهر الإرهابيين وأجهضت مخططاتهم.