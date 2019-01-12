غرفة الشركات: بدء برامج تدريب القطاع السياحي بالعاصمة الإدارية أول فبرابر

كتب - يوسف عفيفي:

كشف علي المانسترلي، رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة، عن وجود تنسيق بين اللجنة ووزارة السياحة لإعداد برامج تدريب متخصصة في القطاع السياحي.

وأكد المانسترلي في بيان اليوم، بدء أولى برامج التدريب للقطاع السياحي بداية شهر فبراير المقبل بالعاصمة الإدارية، وتشمل البرامج كل تخصص بالقطاع بهدف تلبية احتياجات العصر والمعمول بها بمختلف دول العالم في النهوض بصناعة السياحة وتتوافق مع سياسات إدارة القطاع السياحي حول العالم،.

وأوضح أن الهدف الحالي هو إحداث نقلة نوعية للقطاع السياحي بجميع فئاته وتحقيق تنمية مستدامة في قطاع السياحة وتوفير عمالة سياحية مدربة ومؤهلة للتعامل مع السياحة المنتظرة في 2019 والمتوقع ان تكون بأعداد كبيرا جدا من جنسيات مختلفة.

ونوه المانسترلي إلى أن غرفة الشركات تولي أهمية كبرى للتدريب في قطاع السياحة بشكل عام وعلى السياحة الإلكترونية واستغلال السوشيال ميديا والانترنت حاليا في التسويق للمقاصد السياحية لأن قرار تحديد الوجهة السياحية لأي سائح يتأثر بالمحتوى الذي يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وما يتم إعلانه عن المعالم السياحية بهذه الدول.

وتابع: توفير الخدمات المتنوعة للسائح ومنظمي الرحلات عبر الانترنت والمواقع المختلفة مثل خدمات الحجز الالكتروني للفنادق وتذاكر السفر وغيرها من الخدمات السياحية كأماكن التنزه والجولات السياحية وأسعارها عنصر مهم جدا في الجذب السياحي ولذلك سنركز في برامج التدريب المقبلة على المكون التكنولوجي لأنه سيكون له دور مهم في حركة السياحة.​