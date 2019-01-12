وزير الطيران: نقل جثامين المتوفين بالكويت على الخطوط الداخلية بالمجان



كتب - طه عبيد:

أعرب الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، عن خالص التعازي والمشاطرة لأسر المصريين الستة ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بدولة الكويت.

ووجه يونس، الشركة الوطنية مصر للطيران، تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسرعة شحن الجثامين من الكويت الي القاهرة ثم نقلهم مجانا من مطار القاهرة إلي أقرب مطار لوجهاتهم على شبكة خطوط مصر للطيران الداخلية.

وتم التنسيق صباح اليوم، في هذا الشأن بين وزير الطيران المدني والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

كما وافق وزير الطيران على تخفيض رسوم نقل جثامين المتوفين في حال تكلفهم بدفع الرسوم إلى 50% بدلا من 25% هذا بالإضافة إلى نقلهم على شبكة الخطوط الداخلية لمصر للطيران مجانا وذلك تخفيفا وتيسيرا على أسر المتوفين.