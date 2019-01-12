وزيرة الصحة تُصدر قرارًا بتجديد تكليف وكلاء الوزارة بـ 3 محافظات

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتجديد تكليف 3 وكلاء للوزارة بمحافظات الفيوم وأسوان والأقصر.

ونص القرار الذي حمل رقم (14 لسنة 2019) -وحصل عليه مصراوي اليوم السبت- على تجديد تكليف الدكتور إيهاب عماد حنفي، الطبيب بالدرجة الثانية بمديرية الشؤون الصحية بأسوان للقيام بأعمال مدير المديرية، وكذلك الدكتور السيد أحمد عبدالجواد الطبيب بالدرجة الأولى بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، للقيام بأعما​ل مدير مديرية الشؤون الصحية بالأقصر.

كما نص القرار على تجديد تكليف الدكتورة آمال محمد هاشم، للقيام بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية بالفيوم.