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    السيسي يزور الأردن غدًا.. ويلتقي الملك عبدالله الثاني

    06:50 م السبت 12 يناير 2019
    السيسي يزور الأردن غدًا.. ويلتقي الملك عبدالله الثاني

    الرئيس السيسي وملك الأردن

    القاهرة - مصراوي:
    قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيُجري زيارة للأردن غدًا الأحد، يلتقي خلالها بالملك عبدالله الثاني.

    وأضاف "راضي" في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن مباحثات الرئيس والملك عبدالله تتناول تطورات الأوضاع والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن بحث الجهود الرامية للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة، بما يُساهم في استعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

    كما تأتي الزيارة في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين البلدين الشقيقين، حيث من المقرر أن تشهد الزيارة مباحثات قمة بين الزعيمين لبحث سُبل تعزيز العلاقات المصرية الأردنية المتميزة ودفعها قُدماً في مختلف المجالات.

    ملك الأردن الرئيس السيسي الملك عبدالله الثاني
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