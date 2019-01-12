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    وزير الأوقاف: ترشيح 50 إمامًا للالتحاق بأكاديمية تدريب الشباب

    06:04 م السبت 12 يناير 2019
    وزير الأوقاف: ترشيح 50 إمامًا للالتحاق بأكاديمية تدريب الشباب

    الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

    كتب - محمود مصطفى:

    قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبدي اهتمامًا بالغًا بالتثقيف العصري الشامل للأئمة.

    وأضاف وزير الأوقاف -خلال لقائه اليوم السبت مع الأئمة المرشحين للالتحاق بأكاديمية الأوقاف الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر - أنه تم ترشيح 50 إمامًا للالتحاق بالأكاديمية الرقمية لتأهيل وتدريب الشباب تحت إشراف رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه هي المجموعة الأولى، وأن هناك وعدا بقبول من سيتم ترشيحهم في الدفعات المتتالية مع زيادة الأعداد المرشحة من 150 إلى 200 إمام.

    وأوضح أن الوزارة تقوم بالإعداد الجيد للتحول من واعظ إلى عالم كبير، لافتا إلى أن الأكاديمية تعد نقلة نوعية شديدة التميز، وتسعى الوزارة لأن تكون الأولى علميًا، وأن تكون الزمالة فيها أهم من الدكتوراة، كما هي الأكبر عالميا من حيث المبنى والإعداد.

    وأعلن وزير الأوقاف عن افتتاح المركز الثقافي الإسلامي بالغردقة يوم الخميس المقبل، كما سيتم افتتاح مركز خدمة السنة النبوية بأكاديمية الأوقاف يوم الأحد القادم.

    محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف أكاديمية تدريب الشباب مدينة السادس من أكتوبر

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