رئيس قطاع الري يكشف موعد انتهاء السدة الشتوية

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والرى، إن ذروة انخفاض التصرفات المائية في نهر النيل "السدة الشتوية" بدأت في 24\12 بغرب الدلتا ، لافتا إلى أن موعد الانتهاء يوم 3 فبراير المقبل.

وأضاف خالد، في تصريح لمصراوى، أن مدة "السدة الشتوية " لكل محافظة لا تزيد عن 15 يوما، موضحا أنه يتم تحديد المنصرف من كميات المياه طبقاً للاحتياجات المائية.

وأكد رئيس قطاع الرى، على أن التعاون بين وزارات الري والسياحة والدخيلة والنقل، من خلال إنشاء غرفة عمليات على مدار 24 ساعة، مضيفا أن فترة الذروة مضت.

وأشار إلى أن السدة الشتوية ليس معناها وقف ضخ المياه لري الزراعات على مستوى الجمهورية فى وقت واحد مضيفا: يتم تقسمها على 5 قطاعات مختلفة هم: (غرب الدلتا - مصر الوسطى - شرق ووسط الدلتا - مصر العليا).