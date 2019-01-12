برلماني: ميكنة إجراءات الحج والعمرة تمنع التلاعب والاتجار بها

كتب- أحمد علي:

أشاد ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بحرص الدولة المصرية على ميكنة إجراءات الحج والعمرة فى مصر، بما يسمح للحجاج والمعتمرين بالانتهاء من الاجراءات اللازمة بسهولة ويسر.

وأوضح دسوقي، أن السعودية أتمت تلك الخطوة بالفعل، حيث تم البدء عمليا في تطبيق هذه الآلية، لتسهيل عمليات الحج والعمرة، عبر استخدام تقنيات الانترنت، لتسريع آلية الحصول على التأشيرات إلكترونيا وما تشملها من الخدمات المرافقة لها، وهو ما يجب أن تحرص عليه مصر في تطبيق منظومتها المماثلة.

وأكد النائب أن ميكنة الإجراءات ستساهم في القضاء على مشكلة السماسرة وتحكمهم في الحاج والشركة السياحية ونوعية البرامج، وكما ستمنع التلاعب في إدخال أسماء الحجاج.​