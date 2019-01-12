مقترح برلماني للحكومة بتمويل إنشاء شركات لتسويق المشروعات الصغيرة

كتب- أحمد علي:

تقدمت الدكتورة هالة أبوالسعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، باقتراح برغبة، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتمويل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إنشاء مجموعة شركات لتسويق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء تخص الجهاز أو الأفراد، على أن يكون الجهاز مساهم فيها ومراقب حتى نهاية سداد القروض التي وفرها لأصحاب هذه الشركات.

وقالت أبوالسعد، حسب بيان، إن المقترح نص على تدريب الشباب -أصحاب هذه الشركات-، على التسويق وخاصة على التسويق الالكتروني ودراسة السوق واحتياجاته، بشكل جيد ومتوازن، وإعادة صياغة الجودة للمنتجات، كنوع من التسويق الشامل، وذلك بهدف تسويق مختلف المنتجات، وخاصة المنتجات متناهية الصغر، ليس فقط الخاصة بجهاز تنمية المشروعات التي يمولها الجهاز، ولكن لكل المشروعات متناهية الصغر في مصر.

وأضافت: "على أن يتخارج الجهاز من الشركات فور تمكنها من سداد القروض التي وفرها الجهاز، وأن تصبح بذلك ملكا لأصحابها بشكل كامل".

وأشارت أبوالسعد، إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يقدر في مصر بالملايين، وهو ما يتطلب وجود أكثر من شركة تسويق لتطوير هذه المشروعات، وذلك لتوفير تمويل وفتح أسواق جديدة

وأكدت أن المقترح يساهم في إتاحة المجال أمام جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في العمل بنطاق واسع، وليس الاكتفاء بالمعارض فقط، بما يعظم الاستفادة من أنشطة الجهاز ويزيد فعاليته في دعم هذه المشروعات.

ونوهت أبوالسعد، إلى أن المقترح حال تنفيذه، سيساعد في توفير فرص عمل للشباب وتدريبهم على التسويق بمستوى عال يضمن لهم مستقبل أفضل، ويطور أنشطة جهاز تنمية المشروعات، وكذلك زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتوفير عملة صعبة من خلال التصدير وفتح أسواق لها.

ولفتت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات والصناعات التي تكلف الدولة مليارات لاستيرادها، والتي يمكن توفيرها من دعم الصناعات المحلية.​