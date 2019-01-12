"رياح تصل إلى العاصفة والقاهرة 8".. الأرصاد تعلن طقس الأحد (درجات الحرارة)

القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية.

كما يتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس، فضلا عن اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 08 15

شبين الكوم 07 15

طنطا 07 16

دمنهور 07 16

الإسكندرية 06 15

بلطيم 08 16

مطروح 06 16

السلوم 06 15

سيوة 03 17

بورسعيد 09 17

دمياط 08 16

الزقازيق 06 16

الإسماعيلية 06 16

السويس 08 16

العريش 03 18

رفح 04 17

رأس سدر 10 18

نخل 03 16

نويبع 15 20

طابا 10 19

كاترين 04 12

الطور 07 18

شرم الشيخ 14 21

الغردقة 12 20

مرسى علم 13 21

الفيوم 08 16

بني سويف 07 15

المنيا 07 16

أسيوط 08 15

سوهاج 08 16

قنا 08 17

الأقصر 08 18

أسوان 09 20

أبوسمبل 10 20

الوادي الجديد 05 19

شلاتين 16 27

أبو رماد 14 26

راس حدربة 15 24

حلايب 16 25 ​