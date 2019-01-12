الصحة: حملات لمتابعة "النظافة العامة" بالمحافظات

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي، تنفيذ حملات لمتابعة حالة النظافة العامة في المدن والقري، طبقاً لأحكام قانون النظافة العامة وتعديلاته.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مراقبي صحة البيئة في مديريات الشئون الصحية بمختلف محافظات الجمهورية يقومون بجولات دورية في المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية للدولة لمتابعة "النظافة العامة".

وأضاف "مجاهد"، أن "مراقبي صحة البيئة" حرروا 1611 محضر مخالفة صحية بالمحافظات خلال عام 2018 جراء تلك الجولات، لافتاً إلى أنهم يواصلون عملهم في إطار دور الوزارة طبقاً للقوانين واللوائح بهدف التعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لرفع كفاءة "النظافة العامة".

من جانبه، قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إن إدارة الصحة العامة للمرافق بالقطاع، تنفذ خطة سنوية بالمرور على المرافق الصحية بالمحافظات المختلفة بواقع 4 محافظات شهرياً، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين من انتشار الأمراض المعدية.

وأضاف "عيد"، أن المرافق التي يتم المرور عليها دورياً تشمل كلاً من السلخانات، والجبانات، ودورات المياه العامة، ودور العبادة، ومقالب القمامة، وأعمال النظافة العامة، ومصانع تحويل القمامة لسماد عضوي، وحظائر المواشي والحيوانات ومزارع الدواجن، والبرك والمستنقعات، والأراضي الفضاء، والأسواق العامة.

وقالت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة ، إنه يتم تجميع المخالفات التي ترصدها الحملات في مختلف الجهات والمرافق ويتم مخاطبة الجهات المعنية بالمحافظات حيال المرافق غير المستوفاة للاشتراطات الصحية، من أجل العمل على توفيق أوضاعها بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.​