موانئ البحر الأحمر: تداول 11 ألف شاحنة بميناءي سفاجا ونويبع خلال ديسمبر الماضي

كتب- أحمد نجيب:

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 11 ألفا و240 شاحنة بميناءي سفاجا ونويبع خلال شهر ديسمبر الماضي، بحمولات 170 ألف طن بضائع وحاصلات زراعية، بنسبة زيادة 27 % عن ذات الفترة من عام 2017، موضحة أن الميناءين استقبلا 5 آلاف و384 شاحنة بحمولات 41 ألف طن بضائع، فيما غادرتهما 5 آلاف و856 شاحنة بحمولات 129 ألف طن بضائع.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم السبت، أن ميناء سفاجا شهد تداول 7 آلاف و667 شاحنة على السفن "الحرية1" ،"الحرية2"، "نما اكسبريس" و"بوسيدون اكسبريس"، وشهد ميناء نويبع تداول 3 آلاف و573 شاحنة على السفن "سينا" ،"ايلة"، و"بريدج".

وقال اللواء بحري أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن أعمال التطوير بميناءي سفاجا ونويبع ساهمت بشكل كبير في زيادة التبادل التجاري، حيث أنشئت محطات للصادر والوارد وساحات لشاحنات الصادر والوارد وساحات مغطاة للبرادات ومبان خدمية للسائقين ومبنى إداري وآخر لوجيستي؛ لخدمة المتعاملين مع الميناءين.

وأشار اللواء صالح إلى أن الهيئة قامت باتخاذ عدة إجراءات لتشجيع حركة التصدير وتذليل العقبات أمام المصدرين بزيادة عدد العبارات الخاصة بنقل الشاحنات لتوصيل البضائع والحاصلات الزراعية والفاكهة المصرية إلى مختلف الأسواق الخليجية، وذلك بمعدل ما بين 300 إلى 400 شاحنة ومبرد يوميا، أقلت آلاف الأطنان من السلع الغذائية والحاصلات الزراعية والفواكه المصدرة للسعودية ودول الخليج العربي، وإيجاد أماكن لهذه الشاحنات على العبارات التي تعمل على أهم خط ملاحي تصديري يربط أسواق الانتاج في مصر بأسواق الاستهلاك بالسعودية والخليج العربي.

وأكد مدير هيئة الموانئ أن الخط الملاحي (سفاجا - ضبا) أصبح أهم خط ملاحي لتصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى دول الخليج العربي ويتم إجراء التفتيش البحري على العبارات في كل رحلة والتأكد من صلاحيتها للإبحار، وتستوعب كل عبارة ما بين 60 إلى 100 شاحنة في الرحلة، لافتا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حركة التصدير بالشاحنات والمبردات بين مصر والسعودية ودول الخليج العربي من خلال ميناءي سفاجا ونويبع.​