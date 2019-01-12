مشحون بـ1500 جنيه.. كل ما تريد معرفته عن العدادت الذكية للكهرباء - (س و ج)

كتب- محمد صلاح:

تبنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منذ 3 سنوات، مشروع تركيب عدادات ذكية بديلة عن العدادات القديمة الموجودة في مناطق تم اختيارها كمرحلة تجريبية للحكم على مدى نجاح المنظومة الجديدة التي تهدف للقضاء على أخطاء الفواتير ومواجهة أزمة عمليات الكشف والتحصيل.

وينشر" مصراوي" في سؤال وجواب كل ما تريد معرفته عن مشروع العدادات الذكية، وفقًا لخطة الوزارة وتصريحات خاصة من الدكتور أيمن حمزة، الناطق الرسمي لها.

متى بدأ الإعلان عن المشروع؟

منذ ما يزيد عن 3 أعوام.

ما تفاصيل المرحلة الأولى؟

كانت البداية كما أعلنت الوزارة تركيب 250 ألف عداد ذكي بمختلف أنحاء الجمهورية.

كم يبلغ عدد العدادات التي تم تركيبها في المرحلة الأولى؟

تم الانتهاء من تركيب 2500 عداد في المرحلة الأولى من المشروع تمثل 1% من إجمالي المستهدف، وتم استيراد كافة العدادات من الخارج.

ما هي الشركات المسئولة عن تغيير العدادات؟

تضم 6 شركات توزيع هي (شمال القاهرة - جنوب القاهرة - القناة - الإسكندرية - جنوب الدلتا - مصر الوسطى).

ما العدد المستهدف في المرحلة الثانية؟

تشمل المرحلة الثانية تركيب 10% من إجمالي المستهدف بواقع 25 ألف عداد، ووصلت نسبة الصناعة المحلية بالمرحلة الثانية لـ20%، على أن يتم الانتهاء من باقي المشروع تباعًا حتى بداية 2019، وتكون جميع العدادات الذكية التي سيتم تركيبها للمواطنين مصنعة محليًا بنسبة 100%.

ما تقييم العدادات التي تم تركيبها؟

أجرت الوزارة عدة اختبارات على ما تم تركيبه من عدادات ذكية خلال المرحلة الأولى حيث حققت نسب نجاح بلغت 98%، وتم الاستعانة بشركة خاصة لتقييم التجربة وتدوين بعض الملاحظات على بعض الشركات الموردة للعدادات الذكية في المرحلة الأولى.

ما هي مميزات العداد الذكي؟

1- تتحمل وزارة الكهرباء التكلفة الكاملة لتركيب العداد دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية للمشروع التجريبي لتركيب 250 ألف عداد.

2- يحتوي على مكانين مخصصين لتركيب شريحتين خط محمول بإجمالي شحن 1500 جنيه.

3- يمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة ومن خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك واستلاف رصيد.

4- يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقي حتى نفاذه "حسب الاستهلاك".

5- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح، حيث تتم المحاسبة طبقًا للاستهلاك الفعلي.

6- يتيح للمستهلك إمكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر وينذره العداد حال قرب نفاذ الرصيد.

7- يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، واستهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة، وأقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، واستهلاك الشهر السابق و12 شهر سابق.

8- يمكن معرفة الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، والتاريخ باليوم والشهر والسنة، وإظهار أخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، ورسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد.

9- تحقيق السيولة المالية لشركات توزيع الكهرباء والقضاء على خسائر تحصيل فواتير الكهرباء.

10- تلافي مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين.

ما هي المناطق المستهدف تركيب العدادات الذكية بها؟

- 53 ألف عداد في (العبور - مدينة نصر).

- 50 ألف عداد في (6 أكتوبر - الشيخ زايد).

- 39 ألف عداد في (وسط الإسكندرية - برج العرب).

- 50 ألف عداد في العاشر من رمضان.

- 30 ألف عداد في طنطا.

- 28 ألف عداد في (المنيا - أسيوط).

ما هي الخطة المستقبلية وقيمة التكلفة؟

يجري تنفيذ الخطة المستقبلية لتحويل كل عدادات الكهرباء لدى المستهلكين والتي يبلغ عددها 30 مليونًا إلى عدادات ذكية، وذلك خلال 10 سنوات بتكلفة 60 مليار جنيه.