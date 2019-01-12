صور| ضبط بندقية مزودة بتلسكوب ومنظار رؤية ليلية مع أمريكي بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب بندقية مزودة بتلسكوب ومجموعة من الطلقات، وبعض الاسلحة البيضاء ومنظار للرؤية الليلية مع راكب أمريكي من أصل مصري، وتم تسليمه للجهات المختصة.

اشتبه محمد كامل رئيس اللجنة الجمركية في راكب أمريكي من أصل مصري، قادم من امريكا على الخطوط السعودية، وبفحص جواز السفر تبين كثرة الترددات، وتم تحويله لمأمور الجمرك بعد العرض على مدير إداره الحركة، وبالتفتيش عثر على بندقية مزودة بتلسكوب ومجموعة من الطلقات، وبعض الأسلحة البيضاء ومنظار للرؤية الليلية.

وبالعرض على أسامة أبوسريع، مدير مدير الإدارة الثانية، أمر بتحرير محضر ضبط للراكب، وتسليمه للجهات المختصة بعد إخطار إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار.​