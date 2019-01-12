طلب إحاطة يطالب الحكومة بفتح باب التعيينات

كتب- محمد نصار:

وجهت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حول عدم فتح باب التوظيف الحكومي لسد العجز في المصالح والهيئات التابعة لمختلف الوزارات، وفقًا لقانون الخدمة المدنية، الذي ألزم الحكومة بفتح باب التوظيف الحكومي في أول شهر من العام الجديد.

وقالت عتمان، في طلب الإحاطة، إن قانون الخدمة المدنية الجديد الذي وافق عليه النواب خلال الجلسة العامة في 24 يوليو عام 2016، ألزم بفتح باب التعيين في الجهاز الحكومي، على أن يتم فتح باب التعيينات مرتين سنويًا وذلك خلال شهري يناير ويونيو، ومنذ إقرار القانون لم تفتح الحكومة باب التوظيف في الجهاز الإداري للدولة، على الرغم من الحاجة الماسة لموظفين جُدد.

وتابعت عضو مجلس النواب: فتح باب التعيينات في بعض الجهات الحكومية ضرورة ملحة، نظرًا لأن الكثير من المصالح التي يتعامل معها الجمهور تحتاج لوجود أعضاء جدد لسد حالة العجز القائمة الآن، كمصلحة الضرائب بجميع أنواعها ومصلحة الشهر العقاري والجمارك والكهرباء مياه وشركات مياه الشرب.

وأوضحت أن رؤساء المصالح الحكومية خلال اجتماعاتهم في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أكدوا أهمية فتح باب التوظيف لقبول موظفين جُدد، بعد أن أثبت الانتداب ونقل الموظفين فشله وعدم جدواه في النهوض بالعمل، لافتة إلى أن الإعلان عن مسابقات جديدة في الوزارات التي بها عجز لن يكلف الحكومة شيئًا، ولن يُرهق موازنة الدولة.​