"خارجية النواب" تناقش مشروعات قوانين وطلبات إحاطة تتعلق بالمصريين بالخارج

القاهرة- أ ش أ:

تناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة كريم درويش، في اجتماعها غدا الأحد، مشروع قانون لكل من النائب سعد الجمال والنائب نانسي نصير بشأن إنشاء صندوق لرعاية المصريين في الخارج.

وقال أمين سر اللجنة طارق الخولى - في تصريح صحفي اليوم السبت - إن اللجنة ستناقش غدا أيضا مشروع قانون مقدم من النائبة غادة عجمي بشأن تنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفي منهم على نفقة الدولة .

وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعا ثانيا بعد غد الاثنين لمناقشة طلب إحاطة قدمه إلى اللجنة بشأن معاناة المواطنين من قلة عدد مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية لاسيما في الوجه القبلي، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبد السلام الضبع، بشأن أسباب عدم تشغيل مكتب توثيق الخارجية بمدينة قنا.

ونوه الخولى بأن الاجتماع الثالث سيعقد يوم 20 يناير الحالي، ويتناول العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، بحضور رئيس وأعضاء الجمعية البرلمانية الكورية والسفير الكوري بالقاهرة.​