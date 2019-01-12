"الري": السدة الشتوية ضرورة لترشيد مياه الري في موسم أقل الاحتياجات

كتب- أحمد مسعد:

أكدت وزارة الموارد المائية والري أنه يتم تطبيق السدة الشتوية التي تتزامن مع موسم أقل الاحتياجات المائية حاليا في منطقة مصر الوسطى عدا محافظة الفيوم وأيضا في منطقة مصر العليا عدا محافظة قنا (في منطقتي ترعتى الكلابية وأصفون).

وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم السبت - أنه في إطار التعاون بين كل من وزارات الموارد المائية والري والداخلية والنقل والسياحة ومحافظتي أسوان والأقصر، فقد تم تكوين مجموعات عمل تعمل على مدار 24 ساعة للاطمئنان على الملاحة النيلية وتلاحظ عدم وجود أية معوقات في مجرى نهر النيل من أسوان وحتى الأقصر.

وأفاد البيان بأن الهدف الرئيسي من السدة الشتوية ليس ترشيد المياه في هذه الفترات التي تمثل موسم أقل الاحتياجات والتي لا تحتاج الزراعات فيها إلى مياه ري كبيرة فحسب ولكن أيضا لتنفيذ العديد من أعمال الصيانة والتطهيرات والأعمال الصناعية التي يتطلب تنفيذها عدم وجود مياه بالمجاري المائية، حيث تمثل هذه الأعمال ضرورة ملحة لشبكات ومرافق الري للارتقاء بمنظومة الري وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه على مدار العام.

وقد تنوعت الأعمال التي يقوم بها قطاع الري خلال فترة السدة الشتوية حتى اليوم السبت بمحافظة أسوان حيث تم تبطين ترعة ساحل سلوا بحري وتأهيل ترعة وادي النقرة وكذا تطهير فرع أ توماس، كما شهدت محافظة سوهاج تنفيذ العديد من الأعمال تمثلت في تجريف ترعة الكسرة ودليل ومحطة طلمبات البلينا وتطهير ترع قاو والطهطاوية والبلينا وكذا ترعة نجع حمادي وفي محافظة أسيوط تمثلت الأعمال في تطهير دليل ترعة أبوجبل.

كما اشتملت الأعمال بمحافظة بني سويف على الدهان والصيانة لجميع البوابات للأفمام الرئيسية والحجوزات بزمام الإدارة بينما تضمنت الأعمال بحلوان تأهيل ترعة الخورمان القبلي (تبطين دبش سمك 30 سم ثم التبطين بخرسانة عادية سمك 15 سم مع الفواصل).

وفي محافظة البحيرة بزمام الإدارة العامة لري غرب البحيرة..تم إنجاز العديد من الأعمال المتنوعة كتجريف ترعة أبودياب الأعلى وتجريف أمام هويس قنطرة دنشال على ترعة الخندق الشرقي، وتجريف خلف فم ترعة ساحل مرقص، بينما شهدت منطقة النوبارية تسوية جسور ترعة كندرة وترعة مريوط.

وفي ضوء اهتمام الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بالأعمال التي تنفذها أجهزة الوزارة خلال فترة السدة الشتوية لما تمثله من أهمية لرفع كفاءة أداء منظومة الري وبما يحسن الخدمات المقدمة للجماهير خلال موسم أقصى الاحتياجات، فستقوم الوزارة بإصدار بيان يومي يوضح الأعمال المنجزة بمناطق السدة الشتوية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لتحقيق التواصل التام مع جمهور مستخدمي المياه بكافة قطاعات الدولة.​