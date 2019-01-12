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الخميس.. فرقة عبدالحليم نويرة تقدم روائع التراث بدار الأوبرا

09:11 ص السبت 12 يناير 2019
الخميس.. فرقة عبدالحليم نويرة تقدم روائع التراث بدار الأوبرا

فرقة عبد الحليم نويرة

القاهرة- أ ش أ:

تحيي فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى حفلا غنائيا، مساء الخميس المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة كل من ياسر سليمان وآيات فاروق ورحاب عمر وغادة آدم وصابرين النجيلي وإبراهيم راشد ومصطفى النجدي ووليد حيدر.

ويتضمن برنامج الحفل، تقديم باقة من روائع الطرب العربي التي وضعها كبار الملحنين من بينها:("على صوتك" لكمال الطويل، "منحرمش العمر منك"،"جميل جمال" لفريد الأطرش،مرسال الهوى،موسيقى "انده عليك" لمحمد عبد الوهاب،"أم الصابرين"،"ليالينا" لبليغ حمدي، "أحبك"،"غلطة واحدة" لمحمد الموجي،"ساكن في حي السيدة" لمحمد فوزي،"سهر الليالي" للأخوين رحباني و"ليلي نهاري" لرياض السنباطي.

جدير بالذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسـست عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت إسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائى الأصيل ، وتقدم الفرقة الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية كما أتاحت الفرصة لمؤلفى الموسيقى المعاصرين لتقديم انتاجهم الجيد من القوالب الموسيقية التقليدية.

هذا المحتوى من

Asha
فرقة عبد الحليم نويرة صلاح غباشى دار الأوبرا المصرية حفل غنائي
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