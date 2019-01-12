التموين: تلقي تظلمات المحذوفين من البطاقات مستمر

كتبت- عايدة رضوان:

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث باسم الوزارة، إن باب التظلمات مازال مفتوحًا أمام كافة المتظلمين من الأفراد المقيدين بمنظومة الدعم السلعي ودعم الخبز، خاصةً ممن تعرضوا للحذف، نظرًا لتخلفهم عن تحديث بيانات البطاقات أو من تم حذفهم دون قصد.

وأضاف كمال - في تصريح لمصراوي- أن الوزارة مازالت عاكفة على إعادة عدة دفعات من المحذوفين -ممن تثبت أحقيتهم للدعم- خلال الشهر الواحد، لافتًا إلى أنه تم إعادة 3 دفعات خلال شهر ديسمبر الماضي، فيما يتم العمل على إعادة عدة دفعات أخرى خلال يناير الجاري.

وناشد المتحدث باسم وزارة التموين، كافة المواطنين ممن تعرضوا للحذف تقديم تظلمات إلى مكاتب التموين المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، وملء استمارة أداء الخدمة لإعادة من تم حذفهم.

يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، فتحت باب تلقي تظلمات المواطنين في العاشر من نوفمبر الماضي، دون الإعلان عن تحديد موعد لغلق الباب.