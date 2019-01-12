3 إجراءات لتفعيل الرقم السري لبطاقة التموين

كتبت- عايدة رضوان:

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث باسم الوزارة، إن خدمة تفعيل الرقم السري لبطاقات التموين متاحة بكافة المكاتب، مشيرًا إلى أن وزير التموين أصدر توجيهًا لمديري مديريات التموين بشأن تفعيل ما جاء ببنود التوجية الوزاري رقم (31) لسنة (2018)، والخاص بتفعيل الرقم السري لبطاقات التموين، في حالة استلامه وعدم تفعيله أو في حالة عدم استلامه.

وأضاف كمال - في تصريح لمصراوي- أن هناك عدة إجراءات يجب على المواطنين من غير القادرين على تفعيل الرقم السري للبطاقة أو عدم الحصول عليه أن يتبعوها، وهي:

1 - التوجه إلى أقرب مكتب تمويني وطلب تفعيل الرقم السري للبطاقة في حالة الحصول عليه.

2 - يُفعل الموظف المختص بالمكتب البطاقة بواسطة القارئ الخاص بشركة سمارت الموجود بالمكتب.

في حالة عدم استلام الرقم السري:

يجب أن يتصل المواطن بالرقم 19959 لتصحيح رقم التليفون المقيد بالطلب المقدم لمكتب التموين لاستخراج البطاقة، وبناءً عليه يتم تصحيح الرقم وإرسال رسالة تتضمن الرقم السري للبطاقة.