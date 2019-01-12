رئيس حي العجوزة يعلن التحويلات المرورية بعد غلق شارع جامعة الدول

كتب- إسلام ضيف:

أعلن جمال الشبكشي، رئيس حي العجوزة، عمل تحويلة مرورية بشارع جامعة الدول العربية في منطقة المهندسين، للمسافة المحصورة بين شارعي شهاب وسوريا في اتجاه شارع السودان؛ بعد غلق الشارع جزئيًا يناير الجاري.

وكشف رئيس حي العجوزة، عن غلق شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين جزئيًا في المسافة بين شارعي شهاب وسوريا في الطريق المتجه إلى ميدان سفنكس، قبل نهاية شهر يناير الجاري؛ تمهيدًا لبدء حفر محطة مترو أنفاق جامعة الدول ضمن الخط الثالث للمترو.

ولفت الشبكشي إلى أنه تجرى أعمال تمهيدية بالمنطقة المقرر أن تكون تحويلة مرورية بديلة؛ وإجراء أعمال توسعة بها ليصل عرضها إلى 30 مترًا باتجاه القادم من ميدان سفنكس والقادم من شارع السودان.

وأوضح الشبكشي الانتهاء من تحويل المرافق (مياه، غاز، كهرباء، صرف صحي) أسفل المنطقة المُقرر الحفر بها، لافتًا إلى أن حي العجوزة يُجري أعمال تطهير ورصف لتمهيد الشارع ليصبح جاهزًا للاستخدام.

وأشار رئيس حي العجوزة إلى أن الحي يُنسق بشكل دوري مع الإدارة العامة للمرور وهيئة الأنفاق لإتمام التحويلات المرورية بنجاح.

يذكر أن محافظة الجيزة أعلنت في نوفمبر الماضي، غلق الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، بدءًا من ميدان مصطفى محمود ولمسافة 155 متر، وعرض 15 مترًا في اتجاه شارع السودان، في إطار سرعة تنفيذ الخط الثالث للمشروع القومي لمترو الأنفاق، وبدء إنشاء هوّاية محطة المترو بشارع جامعة الدول العربية.