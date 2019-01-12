اليوم.. حفل توقيع أعمال يوسف زيدان بديوان الزمالك

كتب- محمد عاطف:

تستضيف مكتبة ديوان بالزمالك، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، حفل توقيع ومناقشة رواية "فردقان: اغتيال الشيخ الرئيس" وكتاب "بين البحرين" للكاتب والروائى الدكتور يوسف زيدان.

قدم الرواية صورة كاملة عن حياة العلامة ابن سينا فى "أعماله، أفكاره، فلسفته، ومشاعره الداخلية، وانعكاسها على كتاباته"، كما تتناول العصر الذي عاش فيه، والحكام الذين عاصرهم، وتتطرق بالتفصيل إلى فترة اعتقاله بداخل قلعة "فردقان" وكيف أثرت هذه الفترة وانعكست على شخصيته وتفاصيل حياته، وكذلك كتاباته أيضًا.

واستلهم الكاتب اسم روايته "فردقان" من اسم القلعة الفارسية التى سُجن فيها ابن سينا، سنة 412 هجرية، وكتب فيها مؤلفاته "حى بن يقظان، كتاب الهداية، رسالة القولنج"، وتم اكتشاف أطلالها بوسط إيران.