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    مطار القاهرة يستقبل السياح الكوريين بالورود- صور

    10:29 م الجمعة 11 يناير 2019
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    كتب- طه عبيد:

    استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، ثاني رحلات الخطوط الكورية، رقم 9953، والقادمة من مطار سول وعلى متنها عدد 209 سياح.

    كان فى استقبال الرحلة، في صالة الوصول رقم 3 بمبنى الركاب رقم (1) لفيف من قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي، وقيادات وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحي، وفريق من العلاقات العامة للترحيب بالسائحين الكوريين، حيث استقبلوهم بالورود والهدايا التذكارية.

    تتكون الرحلة الثانية من 6 رحلات شارتر لعدد من الأفواج السياحية الكورية بين مطاري سول والقاهرة، بواقع رحلة أسبوعيًا خلال شهرى يناير وفبراير من هذا العام، وكبداية لعودة رحلات الخطوط الكورية لمطار القاهرة بعد انقطاع دام 7 سنوات.

    يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، بالتنسيق بين وزارتي السياحة والطيران المدني.

     

    مطار القاهرة استقبال السائحين

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