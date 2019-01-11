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    لأول مرة.. إجراء انتخابات التجديد النصف لاتحاد الكتاب في 9 نقابات فرعية

    10:15 م الجمعة 11 يناير 2019
    لأول مرة.. إجراء انتخابات التجديد النصف لاتحاد الكتاب في 9 نقابات فرعية

    انتخابات اتحاد الكتاب (3)

    كتب- محمد عاطف:

    تجري اليوم ولأول مرة في تاريخ اتحاد كتاب مصر، وبإشراف قضائي كامل، انتخابات التجديد النصفي لاختيار 3 أعضاء في كل نقابة فرعية من بين المرشحين إلى جانب ثلاثة أعضاء باقين في المجلس بعد إجراء قرعة علنية لإسقاط نصف أعضاء المجلس السابق.

    وتقام الانتخابات اليوم في الأفرع التالية: الإسكندرية – المنوفية – الدقهلية – الغربية – بني سويف – المنيا، بينما تقام غدا الانتخابات في أفرع: الأقصر – سوهاج – الشرقية.

    وتأتي هذه الانتخابات تأكيدا لمنجز الاستقلالية النسبية للأفرع وفك المركزية، وسيكون للجمعيات العمومية لهذه الأفرع التسعة أن تختص بالآتي: النظر في تقرير مجلس نقابة الفرع عن اعمال السنة المنتهية واعتمادها، اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع علي تقرير مراقب الحسابات، وإقرار مشروع الميزانية للسنة المالية المقبل، وتجديد الثقة في مراقب الحسابات أو تغييره .

     

    اتحاد كتاب مصر انتخابات اتحاد الكتاب

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