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    "بومبيو": مسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية أماكن جميلة وشرف للإنسانية

    07:48 م الجمعة 11 يناير 2019
    "بومبيو": مسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية أماكن جميلة وشرف للإنسانية

    مايك بومبيو

    كتب- محمد قاسم:

    قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية، إن مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة منارتان للتسامح الديني والتعايش.

    وأضاف بومبيو في حواره مع قناة النيل للأخبار والذي نشرته مساء الجمعة، أن الكاتدرائية والمسجد أماكن جميلة وشرف للإنسانية كلها ومنارة للتسامح الديني والتعايش، حيث يتعايش المسلمين والمسيحييون ويؤدون شعائرهم الدينية".

    ولفت إلى أن زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة كانت عظيمة ومميزة موجهًا الشكر للبابا تواضروس بابا الكنيسة الأرثوذكسية وبطريرك القرازة المرقسية، والإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر على استضافته.

    مايك بومبيو كاتدرائية ميلاد المسيح العاصمة الإدارية التسامح الديني

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