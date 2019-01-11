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    وزير الخارجية الأمريكي: زيارتي لمصر مثمرة.. ودعمنا لها مستمر

    07:45 م الجمعة 11 يناير 2019
    وزير الخارجية الأمريكي: زيارتي لمصر مثمرة.. ودعمنا لها مستمر

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (6)

    كتب- محمد قاسم:

    قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية، إن زيارته إلى مصر كانت مثمرة وناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، والأمور المتعلقة بالأمن في الشرق الأوسط.

    وأضاف بومبيو في حواره لقناة "النيل للأخبار"، أن الدعم الأمريكي لمصر مستمر من خلال شراكتنا في كثير من الأشياء، ومصر تحتاج مساعدتنا ورجال الأعمال والكثير سوف سيتم وفق شراكتنا".

    كان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، غادر القاهرة، اليوم الجمعة، متوجها إلى البحرين بعد زيارة لمصر استغرقت ثلاثة أيام استقبله خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إطار جولته في منطقة الشرق الأوسط.

    وبحث بومبيو خلال لقائه بالسيسى دعم التعاون وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مواجهة التنظيمات الإرهابية كما التقى مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات.

     

    مايك بومبيو الخارجية الأمريكية سامح شكري

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