رئيس حي العجوزة لمصراوي: غلق شارع جامعة الدول جزئيًا في يناير الجاري

كتب- إسلام ضيف:

كشف اللواء جمال الشبكشى رئيس حي العجوزة، عن غلق شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين جزئيًا قبل نهاية يناير الجاري، تمهيدًا لبدء حفر محطة مترو أنفاق جامعة الدول ضمن الخط الثالث للمترو.

ورصد "مصراوي"، الأسبوع الماضي، أعمال تجهيزية تجرى على قدم وساق، تمهيدًا لغلق الشارع، حيث أزال مسؤولو الحي أجزاء من رصيف الأشجار الواقع وسط الشارع.



وأوضح الشبكشي في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أنه من المقرر إغلاق الشارع في المسافة بين شارعي شهاب وسوريا في الطريق المتجه إلى ميدان سفنكس فقط.

وأشار رئيس حي العجوزة إلى أن الحي يُنسق بشكل دوري مع الإدارة العامة للمرور وهيئة الأنفاق لإتمام تحويلات مرورية قبل غلق الشارع جزئيًا.

يذكر أن محافظة الجيزة أعلنت في نوفمبر الماضي، غلق الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، بدءًا من ميدان مصطفى محمود ولمسافة 155 متر، وعرض 15 مترًا في اتجاه شارع السودان، وذلك في إطار سرعة تنفيذ الخط الثالث للمشروع القومي لمترو الأنفاق، وبدء إنشاء هوّاية محطة المترو بشارع جامعة الدول العربية.