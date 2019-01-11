غدًا.. قطع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة 12 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق، غدًا السبت، لمدة 12 ساعة، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

وقالت الشركة في بيان، إن المناطق هي: (تقسيم النصر للسيارات بوادي حوف – مساكن الضباط – منطقه المصانع بعزبه زين – منطقه الملاء بعزبه الوالدة).

وأوضحت الشركة، أن قطع الخدمة؛ لتحويل مسار خط المياه قطر 1000مم بشارع النصر للسيارات بوادي حوف لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.