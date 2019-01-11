البيئة: تسلم معدات لمحافظتي أسيوط وقنا لرفع كفاءة منظومة النظافة

القاهرة - أ ش أ:

سلمت وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، معدات نظافة لمحافظتي أسيوط وقنا بحوالي ٤ر١ مليون يورو لرفع كفاءة منظومة النظافة بهما، وذلك استمرارًا لتنفيذ أنشطة البرنامج، واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة مشكلة المخلفات.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم الجمعة - أن محافظة أسيوط تسلمت معدات بتكلفة قدرها 190 ألف يورو شاملة الصيانة وقطع الغيار لمدة 4 سنوات، بهدف رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة بكافة مراحلها من جمع ونقل ومعالجة وتدوير، وستشهد الأسابيع المقبلة استكمال تسليم باقي معدات المرحلة الثانية من البرنامج إلى محافظة أسيوط.

كما تم تسليم محافظة قنا معدات بتكلفة حوالي 1.2 مليون يورو شاملة الصيانة وقطع الغيار لمدة 4 سنوات، وذلك لدعم منظومة الجمع السكني للمخلفات في المحافظة.

ويهدف البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والاتحاد الأوروبي EU وهيئة المعونة السويسرية SECO، إلى الحفاظ على الصحة العامة وخلق بيئة أنظف من خلال تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظات (كفر الشيخ - الغربية - قنا - أسيوط).