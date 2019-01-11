بدء تأهيل محافظات المرحلة الثالثة من مبادرة "100 مليون صحة"

كتب - أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا مع وكلاء وزارة الصحة بمحافظات "المرحلة الثالثة" والبالغ عددهم ٧، للوقوف على مدى جاهزيتهم استعدادًا لتنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس"سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

ووجهت وزيرة الصحة وكلاء الوزارة السبع للمرحلة الثالثة بضرورة الوصول إلى الأعداد المستهدفة، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والمحافظين والمجتمع المدني لدعوة المواطنين وتعريفهم بأهمية المبادرة.

وأكدت توفير كافة سبل الدعم من الوزارة لكافة المحافظات، بما يحقق النتائج المرجوة، مشيدة بما يتم تحقيقه في المبادرة الرئاسية، والذي يعكس مدى وعي المواطنين اهتمامهم بالمشاركة في المبادرة للاطمئنان على أنفسهم وأسرهم، موضحة أنه تم فحص ٢٦ مليون مواطن حتى الآن، منذ انطلاق المبادرة في شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية ستنطلق في الأول من مارس المقبل، وتستمر حتى ٣٠ أبريل ٢٠١٩، وذلك في ٧ محافظات، هي: الوادي الجديد، والجيزة، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والمنيا، وقنـــا، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب الفرق الطبية المشاركة في المرحلة الثالثة مطلع أول شهر فبراير القادم.

وأكد أن الاجتماع تناول تحديد أعداد الفرق الطبية والإشرافية وأماكن تواجدهم والنقاط المتحركة، وأماكن وحدات العلاج، فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات لهم، سواء للمستلزمات الطبية، أو اللوجستيات، والتغلب على أي تحديات في تسجيل بيانات المواطنين، بالإضافة إلى تجهيزات أماكن تواجد الفرق الطبية، وفقا للمعايير المطلوبة من أجهزة كمبيوتر لإدخال البيانات وأماكن مريحة لانتظار المواطنين، وتوفير عدد كافٍ من كواشف المسح الخاصة بفيروس "سي"، بالإضافة إلى أجهزة الضغط والسكر.

وكشف عن استمرار عمل ٨٨ نقطة ثابتة في محافظات المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، موزعة كالتالي ١٨ نقطة مسح بمحافظة البحيرة، و١٠ نقاط مسح بالإسكندرية، و٥ نقاط مسح ببورسعيد، و١٠ نقاط مسح بالقليوبية، و١٤ نقطة مسح بأسيوط، و٥ نقاط مسح بمطروح، و١٠ نقاط مسح بالفيوم، و١١ نقطة مسح بدمياط، و٥ نقاط مسح بجنوب سيناء.

وأشار إلى أن استمرار تلك النقاط يأتي في إطار الحرص الدولة على الوصول إلى كافة المواطنين ومسحهم، بما يضمن تلقيهم الخدمة الطبية بالمجان.

وأضاف أن خصص ٢١٠ مركزا لعلاج الأمراض غير السارية ضمن حملة "١٠٠ مليون صحة" للمرحلتين الأولى والثانية، منها ٣٩ مركزا بمحافظة القاهرة، و١١ مركزا بسوهاج، و٦ مراكز ببني سويف، و١٢ مركزا بالمنوفية، و٦ مراكز بالبحر الأحمر، و٥ مراكز بالأقصر، و١١ مركزا بكفر الشيخ، و٨ مراكز بالسويس، و٥ مراكز بشمال سيناء، و٦ مراكز بالإسماعيلية، و٧ مراكز بأسوان، و٦ بجنوب سيناء، و١١ مركزا بأسيوط، و١٩ مركزا بالبحيرة، و٧ مراكز بمطروح.

وأشار إلى تخصيص ١٧ مركزا بالإسكندرية، و٦ مراكز بالفيوم، و١١ مركزا بالقليوبية، ومركزين ببورسعيد، و١٥ مركزا بدمياط، بالإضافة إلى أنه جار تحديد مراكز علاج الأمراض غير السارية في محافظات المرحلة الثالثة، مؤكدا أن جميع أدوية الأمراض غير السارية متوفرة في مراكز ومستشفيات الوزارة.

وذكر أنه تُراقب أعمال الحملة داخليا وخارجيا من خلال قائمة المؤشرات الخاصة بوزارة الصحة والسكان وأعضاء لجنة الفيروسات الكبدية ومنسقي قطاع الرعاية الأساسية، كما تُقيّم الحملة دوليا من خلال "منظمة الصحة العالمية" و"صندوق تحيا مصر"، وذلك من خلال متابعة أعمال الحملة بما يتناسب مع المعايير العالمية في عملية المسح.​