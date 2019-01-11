"الجيزة" تعلن موعد انتهاء أعمال صيانة محور 26 يوليو وكوبري عباس

كتب- إسلام ضيف:

قالت محافظة الجيزة إن الإدارة العامة لمرور الجيزة بدأت أعمال الصيانة الخاصة بوصلة محور 26 يوليو، في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه كوبرى 15 مايو، وكوبري عباس في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة باتجاه محافظة القاهرة، الساعة 12 صباحًا اليوم الجمعة، والتي من المقرر لها أن تستمر لمدة 3 أيام، حتى الخامسة صباحًا من يوم الأحد المُقبل.

وأوضحت المحافظة في بيان لها اليوم الجمعة، أن العمل سيكون على مرحلتين، لافتة إلى عدم البدء بالمرحلة الثانية إلا عقب الانتهاء من الأولى، مع ترك حارة مرورية لمرور السيارات.

وأضافت الجيزة أن أعمال الصيانة تشمل صيانة الفواصل العرضية الخاصة بمحور 26 يوليو وكوبري عباس بنطاق المحافظة، كذلك رفع كفاءة كوبري 15 مايو وكوبري عباس لتسهيل حركة سير السيارات.

وأشارت المحافظة إلى أن الإدارة العامة للمرور وضعت لوحات إرشادية ومرورية، بمحيط الأعمال، إلى جانب نشر الخدمات المرورية لمساعدة قائدي السيارات بالاتجاهات الجديدة.