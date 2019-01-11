حواس: عرض مسرحية" اللوتس والبردي" بدار الأوبرا المصرية يوليو المقبل

روما - أ ش أ:

أعلن عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس عرض مسرحية (اللوتس والبردي)، التي قام بكتابة مقدمتها وألفها الإيطالي "فرانتشيسكو سانتوكونو" في دار الأوبرا المصرية في يوليو القادم مما يؤكد عمق العلاقات بين مصر وإيطاليا في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه مساء أمس السفير هشام بدر سفير مصر في إيطاليا، بمقر السفارة المصرية بروما، لعرض مسرحية "اللوتس والبردي"، وشهده نخبة من المسئولين والفنانين الإيطاليين من بينهم ممثل عن عمدة روما الذي أكد عمق العلاقات الثقافية بين مصر وإيطاليا، وفقا لبيان صادر عن الدكتور زاهي حواس اليوم.

وأكد حواس، خلال الحفل، أن المصريين القدماء تعلموا من غزو الهكسوس لمصر، ضرورة تأمين سيناء، لأن العدو تسلل إلى مصر عن طريق سيناء، وتأمين الجنوب.

وقال إن هذه الأوبرا مكونة من ثلاثة أجزاء، تبرز الملحمة العسكرية المصرية، وما لها من دور كبير ومهم في القضاء على الهكسوس الذين حكموا مصر منذ عصر الأسرة الخامسة عشر إلى عصر الأسرة السابعة عشر في مصر القديمة.

وأضاف أن مصر كانت مقسمة حينها إلى جزءين؛ الجزء الشمالي الذي كان محتلا من قبل الغزاه الهكسوس، والجزء الجنوبي الذي كان يحكمه ملوك طيبة، والذين قادوا حروب التحرير لاستعادة الجزء الشمالي لمصر بقيادة الملك سقنن رع.

وتابع أن الملك أحمس ابن سقنن رع نجح في قيادة الفصل الأخير من قصة الكفاح ضد الهكسوس، مؤسسا الأسرة الثامنة عشر والدولة الحديثة وعصر الإمبراطورية.

وأوضح أن المشروع المصري لدراسة المومياوات المصرية من المقرر أن يبدأ خلال الفترة القادمة، وسيتضمن إجراء دراسة على جمجمة الملك "سقنن رع" لتحديد سبب وفاته هل أثناء المعارك مع الهكسوس أم لا.

وأشار إلى أوبرا (توت عنخ آمون) والتي قام بتأليفها ويعمل معه الموسيقار الإيطالي زيمبوني، والتي من المقرر عرضها في افتتاح المتحف الكبير بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وأكد حواس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالآثار والتاريخ المصري، مشيرا إلى زيارته الأخيرة للمتحف المصري الكبير وهضبة الأهرامات لمتابعة تطورات العمل هناك.

وخلال الحفل، قدم الموسيقار الإيطالي الشهير سيلفانو فرونتاليني هدية للدكتور زاهي حواس عبارة عن نموذج للقناع الذهبي لتوت عنخ آمون مزود بالكهرباء، ليظهر مدي حب الشعب الإيطالي للفرعون الذهبي.