رئيس الوزراء يرحب بالتعاون مع شركة ألمانية لإنشاء منظومة تدوير القمامة

كتب - محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، مع نائب رئيس البرلمان المحلى لولاية براندنبورج ديتر دومبروفسكى، ووزير التنمية والتعاون الاقتصادي بالولاية سباستيان ساور، واللذين رافقهما خلال اللقاء فلوريان دور رئيس شركة RKD لتدوير المخلفات، وذلك بحضور السفير المصرى ببرلين الدكتور بدر عبدالعاطي.

وأكد رئيس الوزراء -خلال اللقاء- الأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة للبدء فى إنشاء منظومة متكاملة لتدوير القمامة ومعالجة المخلفات الصلبة، نظراً للفوائد الاقتصادية والبيئية المنتظرة نتيجة إنشاء تلك المنظومة، سواء من ناحية العائد الاقتصادي لنواتج عملية إعادة التدوير، أو من ناحية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة بطريقة صحية وآمنة لا تضر البيئة.

وأعرب مدبولى عن تطلع مصر للاستفادة من الخبرات الألمانية فى هذا المجال، لا سيما وان ألمانيا تعد إحدى الدول الرائدة فى العالم فى مجال تدوير المخلفات.

من جانبه ، عرض رئيس شركة RKD عناصر الدراسة التى قامت بها الشركة حول منظومة إدارة المخلفات فى مصر، والتى تتضمن حجم المخلفات الصلبة التى تنتج سنوياً فى مصر، والمنظومة الحالية لجمع القمامة، وآليات فصل المخلفات المنزلية باعتبارها نقطة مهمة لنجاح المنظومة. مؤكدا أنهم مهتمون بدخول السوق المصرية والتعاون مع الحكومة المصرية فى هذا المجال، لا سيما وأن نجاح تلك المنظومة فى البداية يتطلب دعماً استثمارياً حكومياً.

واقترح رئيس شركة RKD الدخول فى شراكة مع الحكومة المصرية من خلال مشروع مشترك يطبق أحدث ما وصلت إليه التجربة الألمانية فى مجال تدوير القمامة.

ورحب رئيس الوزراء بالتعاون مع الشركة، وطلب مناقشة التفاصيل الفنية لمقترحهم مع وزيرى الإنتاج الحربي والبيئة خلال زيارتهما لالمانيا أواخر الشهر الجارى.

وفى ختام اللقاء ،قدم وزير التنمية والتعاون الاقتصادي لولاية براندنبورج خطابا الى رئيس الوزراء للإعراب عن رغبة مسئولى الولاية فى ترتيب زيارة لوفد اقتصادى وتجارى من الولاية الى مصر خلال الفترة القادمة لاستكشاف مجالات التعاون الاقتصادي والتجارى المقترحة مع مصر.