النقل: التعاقد على تنفيذ المرحلة الأولى من مجمع خدمات السكك الحديدية بالجيزة

كتب - أحمد نجيب:

أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، التعاقد على تنفيذ وإنشاء المرحلة الأولى من مشروع مجمع خدمات السكك الحديدية بأرض بشتيل بمنطقة شمال الجيزة بتكلفة إجمالية قدرها 350 مليون جنيه.

وقال وزير النقل في بيان اليوم، إن الهدف من المشروع هو استثمار أرض بشتيل بمنطقة شمال الجيزة بمسطح حوالي 154600 م2 (حوالي 36 فدان) وذلك من خلال تحقيق أهداف الاستخدام المزدوج للموقع الكبير في نشاطين أساسيين وهما الخدمات اللازمة لهيئة سكك حديد مصر (المرحلة الأولى)، والمشروع الاستثماري الذي يشكل الأنشطة التجارية والإدارية وإنشاء محطات قطارات مستقبلية (المرحلة الثانية).

وأكد عرفات أن هيئة السكك الحديدية تعاقدت مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق في الأول من يناير الجاري لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الذي من المقرر الانتهاء منه خلال عامين، مضيفا أن هذه المرحلة تتضمن توفير الخدمات اللازمة لهيئة السكة الحديد من ورشة لتخزين القطارات والعربات الجديدة مجهزة بأحدث الأساليب لإجراء الصيانة العاجلة الدورية مع إمكانية كاملة للمناورة وللتخزين ولخدمة خطوط القاهرة/ السد العالي.

وأوضح أنه تم تخصيص 106000 م2 لهذه الأنشطة داخل الموقع عن طريق إنشاء ورشة صيانة العربات (مميزة ومكيفة) ومبنى الخدمات الملحق بورشة العربات و2 ورشة معدنية لرفع وصيانة الجرارات، وإنشاء وحدة الغسيل الآلي، وربط مجمع الخدمات بالسكة الطوالى، وإنشاء خزانات وقود لتمويل الجرارات وتنفيذ شبكة صرف صحي، فضلا عن أعمال شبكة الكهرباء والمحولات.

وأشار إلى أنه سيتم طرح المرحلة الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، وتتضمن إنشاء محطة قطار شمال الجيزة كاملة الخدمات لتخفيف العبء على محطة مصر، وإنشاء مجمع تجاري إداري سكني لتوفير الموارد المالية لتمويل مشروعات تطوير حركة النقل بالسكك الحديدية.