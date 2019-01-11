معهد "تيودور بلهارس" يكرم رموز الطب والبحث العلمي في مصر

كتب - محمد قاسم:

كرم معهد تيودور بلهارس للأبحاث نخبة من رموز الطب والبحث العلمى فى مصر، وذلك فى احتفالية نظمها المعهد تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وذكرت وزارة التعليم العالي، فى بيان اليوم أن الاحتفالية شهدها الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وعدد من رؤساء المراكز والمعاهد البحثية.

وقالت الدكتورة وفاء قنديل رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث،فى كلمتها خلال الاحتفال ، إن المعهد يعد أحد المعاهد المتخصصة في مصر، والذي أنشئ لمكافحة ومحاربة الأمراض المتوطنة وعلى رأسها مرض البلهارسيا، وإن علماء المعهد عبر سنوات طويلة شاركوا بمجهوداتهم وأبحاثهم الدقيقة في مقاومة هذا الداء المستعصي، الذي مثل في فترة من الفترات إحدى الأزمات الحقيقية في الدولة المصرية.

وجاء فى مقدمة المكرمين من رؤساء المعهد السابقين الدكتور أحمد الجارم أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بجامعة القاهرة، والدكتور علي زين العابدين أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بالمركز القومي للبحوث، والدكتور محفوظ عبد الجواد أستاذ الكيمياء العلاجية، والدكتور سوسن عمران أستاذ أبحاث الدم بالمعهد، والدكتورة سعاد مختار أستاذ الميكروبولوجي بالمعهد، والدكتورة جيهان الفندي أستاذ التخدير بالمعهد، والدكتور معتز حسن أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بالمعهد، والدكتورة حنان الباز أستاذ المناعة بالمعهد، والدكتور يوسف فاروق أستاذ الجراحة العامة بالمعهد، والدكتورةبثينة مدكور أستاذ أبحاث الدم بالمعهد.

كما كرم المعهد الرواد من أوائل أصحاب السير العلمية في مسيرة البحث العلمي بالمعهد وعلى رأسهم، الدكتور محمد الإمام أستاذ الرخويات الطبية، والدكتور عفت الشربيني أستاذ الميكروبولوجي، والدكتور ناجي إدوارد أستاذ الجراحة العامة، والدكتورة عزة بسيوني أستاذ المناعة.

وعلى هامش الاحتفالية، تم افتتاح قسم العلاج بأجر بمستشفى المعهد، الذى يضم 300 سرير، 230 سريرا منها مجانا لجموع المواطنين، كما تم زيادة 70 سريرا في القسم الجديد بالدور الخامس بالمستشفى بنظام العلاج بأجر، والذي يلتزم بأسعار المؤسسة العلاجية في مصر.