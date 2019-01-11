الحكومة تصدر بياناً للرد على أنباء ارتفاع معدل الإصابة بالدرن في مصر

كتب - محمد غايات:

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد بشأن ارتفاع معدل الإصابة بمرض الدرن في مصر.

وبيَّن المركز الإعلامي للوزراء في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لارتفاع معدل الإصابة بمرض الدرن في مصر، وأن الوضع الصحي بمختلف المحافظات آمن تماماً ولا يوجد تفشي لأى أمراض وبائية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

في سياق متصل، أشارت وزارة الصحة إلى انخفاض نسبة الإصابة بالدرن في مصر بنسبة كبيرة، حيث وصلت لـ 13 حالة لكل 100 ألف مواطن، كما انخفضت نسبة الوفيات بسبب هذا المرض إلى 0.3 لكل 100 ألف شخص، وأن الوزارة تمتلك خطة استراتيجية للقضاء نهائياً على مرض الدرن بحلول عام 2030.

وتابعت الوزارة أنها تعمل على توفير أدوية علاج الدرن لجميع المرضى بالمجان، والتي تتضمن جرعات علاج درن الأطفال المجمعة بتركيبتها الجديدة، والجرعات المجمعة الرباعية والثلاثية من خلال البرنامج القومي لمكافحة الدرن، كما تم الدفع بـ 19 جهازاً في عدد من المستشفيات للكشف المبكر عن مرض الدرن.

وأشارت إلى أنه يتم رصد كافة الأمراض المعدية من خلال نظام مرتبط بوزارة الصحة ومديرياتها ومنشآتها الصحية في كافة المحافظات، وبالتالي فور اكتشاف أي مرض معدٍ يتم الإبلاغ عنه، ثم متابعة الحالات المرضية.

وأهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات, والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الأخبار قبل نشر أي معلومات مغلوطة تثير القلق والذعر بين المواطنين, وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على ‏رقم الوزارة التالي (27923754).