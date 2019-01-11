رسمياً.. التعليم تحسم الجدل بشأن منح "درجتي رأفة" لجميع طلاب الثانوية

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن منح وزارة التربية والتعليم درجتي رأفة لجميع طلاب الثانوية العامة في كل مادة مجموع.

وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا يوجد أي تعديل في نظام درجات الرأفة.

وأوضح أن درجات الرأفة لا تمنح سوى للطالب المستحق لها والذي تنطبق عليه القواعد والشروط المنظمة لذلك، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأوضحت الوزارة أن درجات الرأفة لطلاب الثانوية تمنح فقط في حالة الطلاب الذين تتغير حالتهم (من راسب إلى ناجح) بإضافة تلك الدرجات، لافتةً إلى أن الحد الأقصى لدرجات الرأفة هو 6 درجات يأخذها الطالب بعد رصد درجاته بجميع المواد ومعرفة إن كان محتاجاً لتلك الدرجات في مادة ما من عدمه.

وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الهادفة لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر .

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).