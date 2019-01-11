أخبار متوقعة.. مدبولي يلتقي نائب المستشارة الألمانية ومنتخب اليد يبدأ مشوار المونديال

القاهرة- أ ش أ:

يبدأ المنتخب الوطني لكرة اليد، في التاسعة والنصف مساء، أولى مبارياته أمام السويد في بطولة العالم لكرة اليد، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم.

برلين.. يلتقي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار زيارته الحالية لألمانيا، بنائب المستشارة الألمانية وزير المالية أولاف شولتس؛ لمناقشة ملفات التعاون المشترك بين البلدين، كما يلتقي بعدد من المسئولين الألمان لمناقشة ملفات التعاون في مجالات التنمية.

هلسنكي.. يبدأ وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل زيارة إلى فنلندا تستمر يومين، بدعوة من نظيره الفنلندي تيمو سويني، لبحث تطوير الشراكة بين البلدين .

فيينا.. يبدأ رئيس الاتحاد السويسري اوولي مورير زيارة رسمية للنمسا، يلتقي خلالها بالرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن، لبحث دعم العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

القاهرة.. تبدأ مسارح القاهرة، استقبال أولى عروض الدورة الـ 11 لمهرجان المسرح العربي، حيث يقدم على مسرح البالون بالعجوزة، العرض المسرحي "الطوق والإسورة" ضمن عروض المسار الثاني والتي تنافس على جائزة الشيخ سلطان القاسمي.

كوبنهاجن.. يبدأ المنتخب الوطني لكرة اليد، في التاسعة والنصف مساء، أولى مبارياته أمام السويد في بطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها ألمانيا والدنمارك.

القاهرة .. يعقد الأوروجواياني مارتين لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الخامسة والنص مساء، مؤتمرا صحفيا بقاعة المؤتمرات باستاد برج العرب، للحديث عن مباراة فريقه أمام فيتا كلوب الكونغولي.

أبوظبي.. يلتقي منتخبا فلسطين واستراليا، في الواحدة ظهرا، كما يلتقي منتخبا الفلبين والصين في الثالثة والنصف عصرا، فيما يلتقي منتخبا قيرغيزستان وكوريا الجنوبية في الثامنة مساء، وذلك في إطار مباريات كأس أسيا التي تستضيفها الإمارات.