حدث ليلًا.. تحليل "DNA" لرونالدو في قضية اغتصاب وحريق بالمريوطية

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، نرصدها في التقرير التالي:

"عصر العار انتهى" و"شجاعة السيسي".. أبرز تصريحات مايك بومبيو من القاهرة

"عصر العار الأمريكي قد ولى"، و"لن تنعم دول الشرق الأوسط بالأمن إذا استمرت إيران في مسارها".. جمل محورية كشفت طبيعة السياسة الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط في عهد الرئيس دونالد ترامب.

تهاني الجبالي: آن الأوان لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية - فيديو

قالت المستشارة تهاني الجبالي، إن من عزلوا سوريا من الجامعة العربية عليهم أن يدركوا ان سوريا أكبر من الجميع، وعلينا أن ندرك أن الذين أرادو أن تنهزم الدولة السورية يريدون أن تنهزم الأمة العربية.

متحدث "الكنيسة": وزير الخارجية الأمريكي أُعجب بكاتدرائية العاصمة الإدارية - فيديو

علق القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، على توقيع وزير الخارجية الأمريكي في سجل زيارات كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

رئيس الأركان: مصر تمتلك منظومة دفاعية وقتالية متكاملة وفقا لأحدث النظم العالمية

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أن الدفاع عن الوطن مهمة مقدسة.

حريق أسفل كوبري المريوطية وقطع الكهرباء عن المنطقة

نشب حريق منذ قليل، أسفل كوبري المريوطية، بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة.

ترحيل ألماني داعشي من مطار القاهرة

رحلت السلطات المصرية، الألماني من أصل مصري، محمود عمرو محمد عزت عبدالعزيز، البالغ من العمر 24 عاما، خارج البلاد، عقب ضبطه حال وصوله مصر قادما من السعودية عبر ميناء القاهرة الجوي.

طارق شكري: 2019 فرصة ذهبية لشراء العقارات في مصر - فيديو

قال طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إنه بالرغم من كثافة طرح الشركات العقارية ومشاريع الحكومة الإسكانية، إلا اننا نعيش في حالة نهضة عمرانية.

السفير الإيطالي يبحث مع وزير التعليم إنشاء مدارس إيطالية في مصر

استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال استقباله مساء اليوم الخميس، سفير إيطاليا لدى مصر جيامباولو كانتيني، تجربة مصر في مجال إصلاح التعليم، بالإضافة إلى تغيير نظام الامتحانات الجديد في المرحلة الثانوية.

الخارجية: مصر ترحب بنجاح العملية الانتخابية في الكونغو الديمقراطية

رحبت مصر بنجاح العملية الانتخابية في الكونغو الديمقراطية التي أجريت يوم 30 ديسمبر الماضي وتم إعلان نتائجها المبدئية الخميس.

وزير التعليم العالي: وضعنا خطة عاجلة لتطوير قصر العيني

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر للهيئة الهندسية لترحيبها الفوري والدائم بالمشاركة في المشروعات التي تهدف لخدمة المجتمع.

وزير التعليم العالي يوجه بسرعة تنفيذ مبادرة الرئيس لتأهيل الخريجين لسوق العمل

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بسرعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأهيل شباب الخريجين من مختلف الجامعات والكليات التكنولوجية ورفع كفائتهم من خلال اكتساب مهارات فنية ومهنية جديدة لإعدادهم لسوق العمل المحلي والدولي.

المدفعية العراقية تستهدف مواقع لداعش داخل سوريا

استهدفت المدفعية العراقية الخميس مناطق ارتكاز لتنظيم داعش الإرهابى داخل العمق السوري.



نائب الرئيس السوداني يبحث الأوضاع السياسية والأمنية بولاية شرق دارفور

بحث بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بولاية شرق دارفور.

ترامب من الحدود الجنوبية لبلاده: المكسيك ستدفع ثمن بناء الجدار



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بعد وصوله إلى ولاية تكساس على الحدود مع المكسيك ولقائه مع عدد من المسؤولين، إن "المكسيك سوف تدفع لبناء الجدار من خلال اتفاقية تجارية".

الشرطة الأمريكية تطالب بتحليل "DNA" لكريستيانو رونالدو في قضية اغتصاب

ذكرت صحيفة أمريكية، الخميس، أن الشرطة في لاس فيجاس أصدرت أمرا بتحليل الحمض النووي للاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، لمطابقته بعينات على ملابس امرأة تتهمه باغتصابها.

نتنياهو يؤكد جاهزية الجيش لخوض أي حرب



أكد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، على أن الجيش على مستوى عال من الجهوزية لخوض أي حرب.

كندا تفتح أبوابها أمام مليون مهاجر جديد



هل فكرت يوماً بالهجرة إلى كندا؟ لم يعد ذلك حلماً بعيداً عن الواقع الآن وبعد أن أعلنت الحكومة الكندية عن خطط لاستقبال ما يصل إلى مليون و80 ألف مهاجر في السنوات الثلاث المقبلة، للمساعدة في تعزيز الاقتصاد الكندي.