أمين الهيئة العربية للمسرح: المهرجان جاء بثوب مختلف ليرتفع شراعه على نهر النيل

القاهرة- أ ش أ:

قال الكاتب المسرحي الإماراتي إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح ومدير مهرجان المسرح العربي في فعاليات دورته الـ 11 إن المهرجان جاء بثوب مختلف هذا العام ليرتفع شراعه على نهر النيل العظيم.

وأضاف عبد الله ـ في كلمة استهل بها المهرجان في إفتتاح فعالياته على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية مساء اليوم الخميس ـ "ندشن الدورة الـ ١١ من فعاليات المهرجان بعد أن منحت القاهرة شهادة ميلاد المهرجان عام 2009، واليوم يعود المهرجان بثوب مختلف ليرتوي من نيل القاهرة العظيم ويرتفع شراعه فلم يكن (بتاح) إله الفن فى مصر الفرعونية قد جاء من فراغ، فمصر أهدت للعالم مختلف أنواع الفنون".

وتابع: "وفي اليوم العربي للمسرح ندشن فعاليات تقدح زينات العقل فى سبع ليال يواصل فيها المسرحيون العرب تقديم إبداعهم ويبنوا مسرح الجمال ، وهناك رواد المسرح المصري والعربي، منهم زكي طليمات وجورج أبيض ونجيب الريحانى تركوا لمسات لن ننساها ، ولتصل قوافل المسرحيين العرب إلى أرض الكنانة برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح وعضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وعبر أمين الهيئة العربية للمسرح عن اعتزازه وشكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته لهذه الدورة من المهرجان الأمر الذي يبشر بوعي القيادة المصرية بأهمية دور الفنون فى إنارة العقول ومواجهة الفكر الظلامي، والشكر أيضا موصول لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وقال "إنني أشعر بأن روح الإله إيزيز نزلت لتبحث عن روح أوزريس، ونعلن أن الحياة تبدأ هنا بالمسرح الذى يعد عشبة الحياة".

المهرجان يشارك فيه 650 فنانا وكاتبا وناقدا و27 عرضا مسرحيا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والهيئة العربية للمسرح التى أصدرت 11 كتابا حول مسيرة المسرح المصري ، وتستمر الفعاليات حتى يوم 16 من شهر يناير الجاري.

وتشكلت لجنة تحكيم المهرجان برئاسة الكاتب المسرحي عمر فطموش من الجزائر ، وبعضوية كل من الدكور جبار خماط من العراق والدكتور عثمان بدوي من السودان والدكتورة علية الخالدي من لبنان والدكتور فهد الحارثي من السعودية.