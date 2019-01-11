وزيرة الثقافة: مهرجان المسرح العربي يؤكد وعي القيادة السياسية بأهمية الفنون

القاهرة- أ ش أ:

قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم إن مشاعل مهرجان المسرح العربى في دورته الـ 11 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تعود تأكيدا على وعي القيادة بأهمية الفنون فى إنارة العقول.

وأضافت وزيرة الثقافة - في كلمتها خلال تدشين فعاليات المهرجان على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا مساء اليوم الخميس ـ أن دور المسرح سيظل همزة وصل لا تنقطع وتكون هذه الدورة قفزة جديدة في عمر المهرجان ، ونأمل أن تستلهم رؤية فنية تستكمل مسيرة التنوير للمسرحيين العرب وترسيخ قيمة الفن في مجابهة ما يواجهه الوطن العربي من تحديات ، وتحيا مصر وتحيا أمتنا العربية".

وعقب كلمتها ، سلم أمين الهيئة العربية للمسرح الكاتب المسرحي الإماراتي إسماعيل عبد الله درع التكريم لوزيرة الثقافة أعقبها تكريم ضيف شرف المهرجان الفنان المسرحي الجزائرى القدير سيد أحمد أقومي ، ثم تكريم كوكبة من الفنانين والأكاديميين هم الفنان أشرف عبد الغفور والناقدة آمال بكير والمخرج جلال الشرقاوي والفنان رشوان توفيق وسيدة المسرح العربى الفنانة القديرة سميحة أيوب والمخرج المسرحي سمير العصفوري والفنان القدير سمير غانم ، والفنانة سميرة عبد العزيز والفنان القدير والأستاذ الأكاديمي ثناء شافع والفنانة سهير المرشدي.

والفنان عبد الرحمن أبو زهرة والفنان عزت العلايلي والمخرج والفنان القدير فهمي الخولي والأستاذ الأكاديمي الدكتور كمال عيد والكاتب المسرحي لينين الرملي الذي تسلمت التكريم نيابة عنه الكاتبة الدكتورة فاطمة المعدول ، والفنان القدير محمود الحديني والفنان محمود ياسين الذي تسلم التكريم نيابة عنه زوجته الفنانة القديرة شهيرة ، والفنان نبيل الحلفاوي والمخرج والأستاذ الأكاديمي نبيل منير والفنانة والأستاذة الأكاديمية نجاة على والفنانة نعيمة عجمي والناقدة والأستاذة الأكاديمية الدكتورة هدى وصفى والفنان القدير يحيى الفخراني والكاتب المسرحي يسرى الجندي ، والتقط جميع المكرمين صورة تذكارية بصحبة وزيرة الثقافة والأمين العام للهيئة العربية للمسرح.

بدأت فعاليات المهرجان بعزف السلام الوطني أعقبه أوبريت (وطني الأكبر) غناء مجموعة من فناني دار الأوبرا ، وعرض فيلم تسجيلى عن رواد المسرح العربي والهيئة العربية للمسرح بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 16 من شهر يناير الجاري بمشاركة 27 عرضا مسرحيا.​