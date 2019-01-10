السفير الإيطالي يبحث مع وزير التعليم إنشاء مدارس إيطالية في مصر​

كتبت- ياسمين محمد:

استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال استقباله مساء اليوم الخميس، سفير إيطاليا لدى مصر جيامباولو كانتيني، تجربة مصر في مجال إصلاح التعليم، بالإضافة إلى تغيير نظام الامتحانات الجديد في المرحلة الثانوية.

وحضر اللقاء ماريا ديل كارمن تاسكيني قنصل إيطاليا في مصر، وكاميلو جيورجي ناظر مدرسة إيطالية، وعدد من أعضاء مجلس أمناء مشروع الجامعة الإيطالية في مصر.

كما شرح شوقي، للوفد الإيطالي، أبرز الشهادات الدولية في مصر وأبرزها الأمريكية والبريطانية والألمانية والفرنسية، بالإضافة إلى المدارس اليابانية التي تقدم محتوى مصريًا ولكن بنكهة نظام التعليم الياباني.

وأشار شوقي إلى أن عددًا كبيرًا من الطلاب المصريين في المرحلة الثانوية يختارون الإيطالية كلغة ثانية، مشيرًا إلى أن 43 ألف طالب بالمرحلة الثانوية أدوا الامتحان في اللغة الإيطالية كلغة ثانية العام الماضي فقط.

وعرض شوقي على الوفد إمكانية ترجمة المناهج الجديدة في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ضمن نظام التعليم الجديد إلى الإيطالية، وهي التي تمت ترجمتها إلى الإنجليزية والفرنسية.

كما اقترح أن تقوم إيطاليا بدور في مجال تحسين مستوى تدريس اللغة الإيطالية كلغة ثانية في المدارس المصرية وتدريب المدرسين المصريين في هذا الشأن.

وشدد شوقي على أهمية التعاون بين مصر وإيطاليا في مجالات التعليم بأنواعه، لا سيما وأن هذا العام 2019 هو عام التعليم الفني.

من جهته، عرض الجانب الإيطالي مشروع الجامعة الإيطالية في العاصمة الجديدة ورغبة الجانب الإيطالي في إقامة عدد من المدارس الإيطالية في مصر، تكون متصلة بالجامعة الجديدة.

يذكر أن التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال التعليم، لا سيما التعليم الفني، وثيق وله تاريخ طويل متمثل في مدارس "دون بوسكو" بالإضافة إلى مجمعات التعليم التكنولوجي المتكامل مثل الفيوم وأبو غالب في الجيزة وغيرها.