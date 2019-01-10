بينها 65 طلب إحاطة لوزير الزراعة.. ماذا يناقش البرلمان الأسبوع المقبل؟

كتب- أحمد علي:

تشهد جلسات البرلمان، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

كما تواصل جلسات مناقشة تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قـانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني مقدم من العضو محمد عطية الفيومي و60) نائبا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية، وتقرير اللـجنـة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية عن مشروع قـانون مقدم من المستشار بهاء الدين أبو شُقة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.

ويوم الإثنين، يناقش الأعضاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 349 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 10 مارس 2018، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 500 لسنة 2018 بالموافقة علي التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018.

ويتضمن أيضا تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 496 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاق الإطاري بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية بشأن تقديم الصين قرض ميسر لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية لا تتجاوز 4 مليار و604 مليون يوان صيني، والموقع في بكين بتاريخ 1 يوليو 2018، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 497 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني للحصول على قرض بدون فائدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقعة في بكين بتاريخ 1 يوليو 2018.

وتضم أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون العربية عن قـرار رئيـس جمهـوريـة مصـر العـربية رقم 429 لسنة 2018 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية الي الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوي القمة بقراره رقم 270 د.ع (16) بتاريخ 23 مايو 2004.

ويوم الثلاثاء، تشهد الجلسة 65 طلب إحاطة لوزير الزراعة، حيث 18 طلب إحاطة وطلبا مناقشة عامة عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وآلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، و12 طلب إحاطة وسؤالان عن نقص البذور والتقاوي والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار الفاسد منها بالأسواق.

وتضم أيضا 6 طلبات إحاطة وسؤالان وطلبا مناقشة عامة عن إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية وتوفير الأعلاف، وعن مواجهة الأمراض التي تصيب الماشية، و4 طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية لمنع التعدي عليها، و5 طلبات إحاطة وسؤال وطلبا مناقشة عامة عن دور الطب البيطري في مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة وما أشيع عن تصديرها للخارج، وعن عدم إنشاء وحدات بيطرية، و4 طلبات إحاطة عن توقف زراعة الأرز وفرض غرامات على المزارعين.

كما تضم أيضا طلبي إحاطة عن سوء أوضاع الفلاحين اجتماعيا وصحيا، و4 طلبات إحاطة عن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير، وطلبا إحاطة عن حملة إزالة الملاعب الخماسية المقامة على أراضى زراعية، وطلبا إحاطة عن مشاكل مشروع المليون ونصف فدان، 3 طلبات إحاطة عن مزاد أراضي منطقة سهل الطينة، وعن مشاكل المزارعين بالمنطقة، وطلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن قرار حظر تداول الطيور الحية في ظل توقف بعض المجازر عن العمل، وطلبا إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تخصيص أراضي زراعية للمنفعة العامة.