الإعلان عن أجيال جديدة في علاج أورام الثدي والرئة.. الإثنين المقبل

القاهرة- مصراوي:

تنظم الجمعية الدولية للأورام، الإثنين المقبل، بأحد فنادق القاهرة، مؤتمرها الحادي عشر للإعلان عن طفرة جديدة في مجال علاج الأورام.

وتعلن الجمعية، عن طفرة في استخدام العلاج المناعي وتفوق العلاج المناعي على العلاج الكيميائي في علاج أورام الثدي ثلاثية السلبية المنتشرة وأورام الرئة، وكذلك الإعلان عن أجيال جديدة من العلاج الهرموني كبديلًا عن العلاج الكيميائي في 70% من مرضى ألأورام المنتشرة.

ويشارك بالمؤتمر كل من: الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام كلية طب عين شمس ورئيس الجمعية الدولية للأورام، والدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام كلية طب القاهرة، والدكتور رباب جعفر أستاذ علاج الأورام كلية طب القاهرة

، الدكتورة هبة الظواهري أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام

، الدكتور ماجد أبو سعدة أستاذ امراض النساء كلية طب جامعة عين شمس.