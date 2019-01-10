"نموذجًا للمحبة بين المصريين".. تفاصيل زيارة بومبيو لكاتدرائية "ميلاد المسيح"

القاهرة- أ ش أ:

تصوير- محمد حسام الدين

زار مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، واستمع إلى شرح مفصل لمراحل بناء الكاتدرائية التي استغرقت عامين.

واستقبل بومبيو بمقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادي وسكرتير المجمع المقدس والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية والقس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأعربوا عن ترحيبهم بزيارة الوزير الأمريكي لكاتدرائية ميلاد المسيح والتي تمثل نموذجا للتعايش والمحبة بين جموع المصريين، حيث تزامن افتتاحها مع افتتاح مسجد "الفتاح العليم".

وأبدى وزير الخارجية الأمريكي إعجابه بكاتدرائية ميلاد المسيح والأيقونات القبطية المميزة التي تتزين بها الكاتدرائية، فضلا عن الشكل المعماري العام، وكذلك الزمن القياسي الذي تم فيه تشييد الكاتدرائية والذي استغرق عامين فقط.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح، الأحد الماضي، مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا تواضروس الثاني وكبار رجال الدولة والوزراء ووفد من الدول العربية والأجنبية.