بدء تنفيذ الموجة الـ12 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة

كتب- محمد نصار:

بدأت اليوم الخميس غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية متابعتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات عمليات تنفيذ الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وتلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقارير على مدار اليوم الأول من غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات حول تطورات عمليات الإزالة والإجراءات التي تتم مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي البناء والتي تقوم بها قوات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وتأتي حملات الإزالات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها و تنفيذ قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في بيان صحفي اليوم، أن هذا الملف يحظى باهتمام كافة أجهزة الدولة والقيادة السياسية، مؤكدا أن الدولة لن تتنازل عن حقها في إزالة كافة التعديات على أملاكها وأراضيها، وستتم إزالتها والتعامل الفوري مع أي تعديات في مهدها.

وشدد شعراوي على أن قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية سوف تتعامل بكل حسم مع كافة حالات التعدي لإعادة حق الدولة كاملا وتحقيق الأهداف التي تم وضعها في الموجة الثانية عشر.

وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة تفعيل فرق الرصد والمتابعة بالمحافظات وسرعة انتقالها للأراضي التي يتم تكرار التعديات عليها لإزالتها فورا.