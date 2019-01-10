رئيس الأركان: مصر تمتلك منظومة دفاعية وقتالية متكاملة وفقا لأحدث النظم العالمية

القاهرة- أ ش أ:

أكد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أن الدفاع عن الوطن مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات، مشددا على أن مصر تمتلك منظومة دفاعية وقتالية متكاملة وفقاً لأحدث النظم التقنية العالمية يجب الحفاظ عليها وصيانتها في إطار المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال لقائه، عددا من القادة الجدد، حيث نقل لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وهنأهم بتولي المناصب القيادية بمستوياتها المختلفة والتي تعتبر مسئولية كبرى وضعتها القوات المسلحة بين أيديهم.

وأطلع الفريق محمد فريد القادة الجدد على المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها علي الأمن القومي، والموقف المصري الداعم لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدار رئيس أركان حرب القوات المسلحة حواراً موسعاً مع القادة الجدد، استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف المجالات، وأكد ضرورة تفهم القادة والضباط لمهامهم ومسئولياتهم مع ضرورة الحفاظ على كافة عناصر الكفاءة القتالية لوحداتهم، والعمل علي توفير كافة الإمكانيات للارتقاء بالفرد المقاتل معيشياً وإدارياً واجتماعياً ورفع روحه المعنوية باعتباره الركيزة الأساسية لقواتنا المسلحة.

وأشار إلى ضرورة أن يتحلى القائد بالشجاعة والصدق والأمانة والاهتمام بكافة وسائل التدريب العملية التي تساعد على تحقيق المهام على الوجه الأكمل، مشدداً على ضرورة قيام القادة بالعمل على خلق جيل من الكوادر القادرة على تولى المهام واستكمال مسيرة القيادة ليستمر عطاء القوات المسلحة جيلاً بعد جيل.

وأوص رئيس الأركان، القادة الجدد، بالمحافظة على الاستعداد القتالي العالي والانضباط العسكري واللياقة البدنية والاستفادة من خبرات وتجارب قادتهم القدامى لتظل القوات المسلحة دائماً قادرة على حماية مقدسات الوطن وصمام القوة الذي يصون السلام والتنمية.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.