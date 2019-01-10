قطاع النقل البحري يعقد اجتماعا تنسيقيا لتعزيز التعاون الأفريقي

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عقد قطاع النقل البحري بالإسكندرية اجتماعا تنسيقيا اليوم الخميس لبلورة رؤية وورقة عمل متكاملة لتعزيز التعاون الأفريقي في مجال النقل البحري في ظل تسلم مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي في فبراير المقبل.

ترأس الاجتماع اللواء بحري أركان حرب رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، بحضور رفيع المستوى من وزارة التجارة والصناعة والجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنمية الصادرات والتمثيل التجاري وغرفة ملاحة الإسكندرية وغرفة ملاحة بورسعيد والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ويأتي الاجتماع في إطار استراتيجية الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعزيز التعاون الأفريقي في مجالات النقل المختلفة، خاصة في فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

واستعرض اللواء رضا إسماعيل - خلال الاجتماع - توجه وزارة النقل لتعزيز التعاون الأفريقي، والعمل الجاري بين قطاع النقل البحري والجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنمية الصادرات بناء على تكليف مجلس الوزراء والخطوات التنفيذية المتخذة لتعزيز حجم التبادل التجاري المنقول بحراً مع الدول الإفريقية بما يخدم البعدين السياسي والاقتصادي في العلاقات المصرية الأفريقية.

فيما عرضت الهيئة العامة لتنمية الصادرات خطة تنمية الصادرات لأفريقيا والمعوقات الرئيسية وسبل التغلب عليها، وكذا جهود الهيئة في دعم المعارض والبعثات التجارية المصرية لدول إفريقيا.

وناقش الاجتماع العناصر الثلاثة للرؤية المصرية للتعاون مع إفريقيا في مجال النقل البحري، وهي العنصر السياسي والعنصر الاقتصادي والعنصر البشري من حيث بناء القدرات و التدريب، والإشارة إلى المخطط الاستراتيجي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورؤية معهد تدريب الموانئ لدعم دولة المقر أثناء رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وخلص الاجتماع إلى بدء العمل على مخطط استراتيجي قصير إلى متوسط وطويل الأجل لتعزيز التواجد المصري بأفريقيا، مع البدء بالتركيز على زيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية والتسويق للمنتجات المصرية، مما سيستتبع زيادة مساهمة القطاع الخاص وخلق طلب على النقل البحري.

وشهد الاجتماع الموافقة على مقترح قطاع النقل البحري والمتوافق مع رؤية الاتحاد العام للغرف التجارية بتنظيم مؤتمر موسع برعاية وزارتي النقل والتجارة والصناعة والقطاع الخاص مع الجهات المناظرة من الدول الأفريقية لبحث تعزيز التعاون المشترك.

وسيتم عقد اجتماع تنسيقي آخر خلال الأيام القادمة مع كافة الجهات المعنية للخروج برؤية لعرضها على مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لطرحها على الدول الأفريقية.